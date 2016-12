Fruit de l'association de 2 musiciens à la carrière bien remplie, ce nouveau disque fait suite à un LP de 2011 marquant le retour de ce projet après 20 ans de silence. Une histoire mouvementée, à l'image de la musique du duo. Oublier présente en effet tous les avantages et les inconvénients d'un disque exigeant, sans concession et fatalement à la séduction limitée. Morceaux instrumentaux à vocation cinématographique, les 13 titres de cet enregistrement dense se veulent âpres, dérangeants, parfois à la limite du désagréable. Construite autour de longues boucles où s'agrègent peu à peu des sons non identifiés, l'esthétique générale emprunte autant à l'ambient, l'indus qu'à la musique classique. Mais au milieu de ce bloc de 70 minutes ce sont finalement les pistes les plus brèves (« 26 »,« Brass ») qui s'avèrent les plus captivantes. Pas sûr que cet album devienne votre nouveau disque de chevet - nuits agitées en perspective - mais il a néanmoins le mérite d'être en accord avec son principe : ne pas laisser indifférent, ne rentrer dans aucun moule. À ce titre il a clairement moins de chance que d'autres de finir aux oubliettes.

Antonin