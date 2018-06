Après le EP noir à la dent cassée en 2013 puis le EP rouge à la dent cassée en 2014, Full Throttle Baby s'est enfin décidé pour donner un nom à leur sortie : Rock'n'brawl ! Mais pas question pour autant de révolutionner l'artwork... Le quintet préfère les permanences aux changements, pourquoi faire un truc nouveau quand l'ancien nous plaît ? Et ce qu'aiment les Parisiens, c'est le rock high energy issu des années 70, un truc qui tourne à plein régime (évidemment) et qui a séduit Hell prod le label de Los Disidentes del Sucio Motel qui a bon goût puisqu'il défend aussi Thomas Schoeffler Jr, Forest Pooky.... Sur cette base rock à donf, les loustics envoient un chant parfois assez lourd qui dépasse des cadres classiques (ni hard ni tout à fait stoner) et inscrit le combo dans l'ère moderne d'une musique qui respecte des codes anciens (dynamique, construction, son de distorsion...) sans être ringarde pour deux sous ... même quand ils passent en slow motion pour un "Lack & wounds" hors des sentiers battus. En bref, si tu veux écouter un bon punk rock survitaminé avec une voix caverneuse qui ne te prend pas en traître mais qui sonne et qui frappe droit, tu sais qui tu peux aller chercher.

Oli