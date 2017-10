Let's not speak about tomorrow Dance with me Growing up One in the morning Shining gold

Pour être tout à fait franc, je suis (du verbe suivre, pas être) avec assiduité et intérêt la carrière de Forest Pooky. Depuis son 1er album, l'ancien bassiste des Pookies n'est pas resté inactif en tournant sans relâche et en partageant des splits avec Kepi Ghoulie (Groovie Ghoulies) et Peter Black (Hard Ons). Excusez du peu. Et alors que notre homme revenait d'un long périple autour du monde et juste avant une tournée française avec Frank Turner, voilà que déboule sur nos platines son nouveau maxi We're just killing time before we die. On ne change pas une équipe qui gagne (surtout pour un artiste solo) et la formule « guitare en bois + voix mélodique et surpuissante » de Forest est toujours aussi convaincante. Il passe sans complexe d'un registre intimiste aux morceaux aussi fédérateurs qu'entraînant. Punk acoustiquement instrumentalisé, chanson joliment décomplexée ou pop délibérément assumée, tout ceci ne sont que des mots sans grande importance car le principal est là : à coup de rencontres et d'expériences accumulées au cours de ces dernières années sur la route ou en studio, Forest Pooky est un artiste complet. Bravo.

gui de champi