L'histoire commence un vendredi soir, lorsque John pique les clefs de la oldsmobile de son père pour emmener secrètement Maria, Janet et Robert, dans un vieux bar glauque entouré de marais, nommé Bad ways. Partis pour y passer la soirée, ils y finiront méchamment trucidés. Il y avait The Titi Twister d'une Nuit en enfer et ses mariachis vampires, il y a maintenant le tripot Bad ways et son quatuor funk rock débridé Folsom. Dans ce bar, on y croisera un tueur en série cannibale, un loup garou, un fantôme chinois, et même un Kraken. Un bestiaire éclectique, pour une bande son électrique : des raclements de gorges à des phrasés rap pour le chanteur Peter, des riffs sauvagement rock à de grandes envolées funk pour le guitariste Florian, la basse de Théo qui gigote dans tous les sens et la batterie de Léo qui prend cher. Face à une telle palette de genre, la mixture pourrait paraître être dure à digérer, mais bien au contraire, Folsom imprime sa marque, et nous ballade d'un style à un autre avec une aisance déconcertante. Avec simplement un chanteur, une guitare, une basse et une batterie, Folsom vous attrapera ...et vous grignotera les oreilles toute la nuit.

