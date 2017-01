Avant Swimming with sharks, Fogwax a navigué sous d'autres noms en faisant évoluer son line-up au fil de son histoire . A l'origine, les Normands se sont baptisés Dezperados puis Last Barons. Sous ce dernier étendard, la formation sort en 2010 un Elephantyasis plutôt encourageant. L'aventure continue et deux ans plus tard, le groupe met dans les bacs l'excellent Cheval de Troie qui dore le blason du groupe. Le split vient pourtant et il fait mal... Les beaux éléphants des pochettes prennent la direction du cimetière. Avec eux, un peu du stoner frenchie mord la poussière.



L'eau passe sous les ponts et la bête revient en 2016 composé de Julien Soler et David Mazeline. Fogwax - à l'instar de Last Barons - est signé chez Klonosphère. Côté style, c'est bien sûr toujours du stoner. Il conviendrait de balancer quelques grands noms à la volée mais tendons d'abord un peu l'oreille... une touche grunge est rapidement identifiable et le mélange est savamment dosé. De sorte qu'au bout de deux titres, on se voit bien au concert de Fogwax dans la salle du coin en train de siffler quelques bières. "Ocelot" a ce côté à la fois rapide, net et mélodieux qui lui permet d'être de ces titres qui rentrent bien en tête. A noter qu'elle dévoile également de manière plus accentuée les qualités lyriques du chanteur. Le guitariste lui aussi en profite pour placer un premier solo du meilleur effet.



Pour nous prendre à contre-pied, Fogwax place au milieu de l'opus "Blood eagle". La guitare seule et répétitive sort un son magnifiquement propre dont l'air est particulièrement entraînant. Quoi de mieux pour repartir à fond les manettes et dire à son batteur de cogner comme un sourd coûte que coûte ! Pas question côté guitare de se relaxer : "Fight women" nous offre un long solo torturé. Le requin ne nous lâche plus, il tourbillonne et plonge un peu plus loin dans les profondeurs. "Despotic anxiety" fait intervenir les cuivres sur une dernière ballade qui met un terme au spectacle. Encore une fois, Fogwax surprend par sa capacité à se retourner pour se montrer sous une autre face.



Les nostalgiques feront à leur guise la comparaison entre Last Barons et Fogwax. En réalité, nous avons deux formations différentes et par conséquent deux projets différents. Oui, c'est aussi du stoner mais le duo fourni un toute autre énergie qui ouvre un nouveau chapitre dans leur parcours. Et le requin a du mordant !

Julien