Eleven million Trend is over Fortunate son (Reprise de Creedence Clearwater Revival ) Shoot the trail Rollin' monkey

Une année s'est gentiment écoulée depuis la sortie de Monster man. Flayed revient avec la même énergie débordante pour nous présenter son nouvel EP : XI million. "Rock or die" semble être la devise d'un groupe qui se livre dans sa musique comme dans une véritable passion. Comme toujours, les Viennois nous offrent une belle reprise de classic rock. Pour cette fois, c'est Creedence Clearwater Revival qui se fait emprunter son très connu "Fortunate son" initialement enregistré en 1969. Warning sur le bandcamp qui inverse le titre avec "Trend is over". De son côté, "Shoot the trail" nous baigne dans un univers plus hard rock qui colle à la peau de Flayed. Le titre en lui même semble être une référence à "Shoot to thrill" extrait du fameux Back in black d'AC/DC. En cinq titres, le groupe mène une opération directe. Du rock à l'état pur sans la moindre concession qui fait dire que la petite devise était bien choisie. XI million est passé comme une lettre à la poste. Flayed, c'est toujours un bon délire !

Julien