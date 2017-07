Groupe cosmopolite (mais basé en Angleterre), Fews est un peu sorti de nulle part avec son premier album il y a de cela quelques mois. Peu de renseignements sur ses membres, dossier de presse rachitique : seule semble compter la musique, ce qui n'est finalement pas un mal. Alors parlons musique : avec sa basse caoutchouteuse, ses guitares entremêlées et ses rythmiques sèches, Fews évoque évidemment très vite les grandes heures du post-punk revival (Interpol, Bloc Party). Mais s'ils font dans le clin d'oeil appuyé, les quatre musiciens savent tout de même éviter assez subtilement la redite : la plupart des mélodies possèdent en effet une vraie fraîcheur (« The zoo », « 100 goosebumps »). « Ill », en fin de disque, propose même une direction un peu différente, plus expérimentale voire psyché, le titre ayant d'ailleurs été majoritairement improvisé et enregistré en live. Néanmoins si ce premier essai ravira sans doute les nostalgiques du temps où les groupes à guitares tenaient le haut du pavé (disons entre 2001 et 2007), pas sûr qu'il puisse à lui seul relancer un véritable mouvement de fond.

Antonin