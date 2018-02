Un indice en bas de votre écran et c'est parti ! Je joue de la guitare avec le N°23 comme Jordan qui n'a rien à voir avec le foot ou de la batterie avec le N°19 (c'est Götze) tout en chantant de jolies mélodies désabusées. J'entre dans le Collectif Du Fennec (Girafes, Le A, I Am Stramgram, Roseland...) en tondant la pelouse sans repeindre la ligne de touche. Je pioche autant dans la pop que dans le rock et je démonte mon mixer au garage. Ma voisine s'appelle Chantal, elle porte une chapka bleue à fleurs en peau de renard. Je l'ai emballée au bal des pompiers de Bordeaux avec une petite douceur avant de la défoncer durant le feu d'artifice. J'ai écouté Nada Surf, Weezer et The Breeders dans mon baladeur puis j'ai acheté une double pédale de distorsion sur un site allemand. Après un échauffement, je remporte le tournoi beach soccer et m'endors dans mon F2. J'aime les acronymes à la con, les pubs avec les chats et ta façon de nager. Le 29 octobre, je cherche noise à mon boulanger et mange un pain de son. Je fais semblant d'écrire des rimes et incruste des sous-titres avec mon caméscope.

Je suis ... Je suis...

Kamoulox ! Non. Equipe de Foot !

Oli