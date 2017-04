Emboe est le projet solo d'Emmanuel, bien connu de nos services pour être guitariste (et ils reviennent aux affaires bientôt...) des excellentissimes Sons Of Frida mais aussi d'autres projets (Dernière Transmission, A Shape...)

Avec Emboe et cette série de 4 EPs joliment intitulée Aléa, c'est une orientation noise/ambiante/éléctro/pop qu'il explore et on doit le dire, pour notre plus grand plaisir. Nous étions malheureusement passé à coté du premier EP et on ne refera pas la même erreur avec les prochains tant ces trois titres caressent un large spectre : noise maladive sur "Feel the same", pop onirique sur "Just your shoulder" et éléctro/indus minimaliste avec une voix féminine fantomatique sur "Neverskin"...

On a hâte de pouvoir appréhender ces pistes réussies sur un format album. Ce qui devrait bientôt être possible puisque les 4 EPs seront rassemblés sur un même support. Pendant ce temps, nous reste ces deux EPs à savourer, apprécier le cheminement chronologique du musicien et bien sur s'armer de patience.

Cactus