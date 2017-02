Si je ne me plante pas, c'est le huitième album d'Eluvium ! Après de nouvelles incartades solo (Martin Eden) et entre amis (Inventions avec Mark T. Smith d'Explosions in the Sky ou MRC / PRB avec Peter Broderick qui bosse lui aussi en solo ou avec Efterklang), Matthew Cooper continue donc son bonhomme de chemin et enquille toutes les idées pour décorer l'air de ton salon les soirs d'été ou les matins d'hiver. Ou alors n'importe quand si tu veux changer de monde et plonger dans un univers aux ambiances délicates, oniriques et qui se contemple à l'infini. Quelques chants donnent un aspect presque religieux, en tout cas sacré, à certaines plages et pour donner un équilibre à l'ensemble, ce sont des guitares distordues qui viennent en nappes se couler sur quelques autres. Sans aucune contrainte, l'Américain délivre un nouvel ensemble de titres relaxant (et sans flûte de pan), complètement zen (donc sans la moindre goutte de haine) et d'une beauté indicible (et oui, tout ça pour dire que c'est indescriptible).

Oli