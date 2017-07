Electric Beans n'est pas forcément le genre de groupes que j'écoute pour moi, mais comme il me rappelle mes jeunes années à passer mes samedis soirs dans des bars enfumés (oui, on pouvait fumer dans les troquets à cette époque-là), je fais une exception. Punk rock, autodérision, textes en français, les quatre haricots ne se prennent pas la tête mais soignent tout de même leurs chansons, là où d'autres enregistrent dans leur garage, eux ont fait confiance à Francis Caste pour mettre en boîte ce qui est leur troisième album, un De retour en noir alors qu'ils n'ont pas vraiment quitté les scènes depuis 2011. Le titre fait référence à leur adolescence et à tous ces groupes cultes dont on griffonnait maladroitement les logos dans la marge de nos cahiers. C'est également un des nouveaux titres car plusieurs sont déjà parus sur la rondelle précédente (Sans modération qui elle-même recyclait des titres de leur première sortie, disques reçus mais non chroniqués comme bien d'autres...) et les deux derniers sont des versions live (d'ailleurs le tracklisting doit inverser la 10 et la 11). Si Electric Beans est une récréation pour ses membres, ça doit l'être pour toi aussi, alors si tu veux te vider l'esprit et quelques bières, tente le coup, tu pourrais même tomber sous le charme de morceaux plus travaillés ("Oui encore", "Sur le quai").

Oli