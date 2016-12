Toulouse est un des bastions du rock qui ose, une sorte de ville laboratoire où tout est possible. Le duo Dum Spiro est une nouvelle preuve de cette capacité à réinventer la musique, de la mélanger et d'en faire quelque chose de frais. Les deux responsables du projet sont des acteurs expérimentés de la scène alternative : Francis Esteves était le bassiste d'EXPerience avant de travailler les sons en solo caché derrière le nom We Are Disco Doom Revenge ou avec d'autres amis au sein de Binary Audio Misfits et Téléfax, il est aussi l'un des fondateurs du label Dora Dorovitch (qui permet d'aider à la prod' de chacun de ses groupes mais aussi Loisirs, Drones, Ancient Mith...), Zedrine quant à lui s'est illustré avec Enterré sous X avant de n'être porté que par son seul nom. Sorti en novembre 2016, leur premier opus Hors chant existera en live mais avec Clémentine Thomas pour remplacer Francis aux machines et à la batterie.

Oli