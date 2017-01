Décidément la planète stoner n'a pas pour première qualité de savoir un peu se réinventer. Une fois de plus on a ici de la musique ultra balisée, mais qui fait son petit effet. Les Texans de Duel (au fait, super cool le patronyme !) tranchent dans un Hard Rock 70's. Mais attention, le genre Hard Rock de Bikers, ici pas de minauderies à la Led Zepelin. Le groupe lance 8 missiles tout aussi efficaces les uns que les autres avec un petit son granuleux qui va bien. L'ensemble est basé sur des rythmes très boogie ou ZZ Top et Blue Ôyster Cult jouent à la foire d'empoigne avec Black Sabbath (si vous n'en êtes pas convaincus ne serait-ce que par le chant alors penchez-vous sur le dernier morceau "Locked outside", qui fleure totalement la musique de la bande à Ozzy à tout les niveaux). A écouter avec un volume totalement déraisonnable au volant de votre 206 devenue décapotable depuis cet accident avec une pelleteuse, avec bien sûr une super suicide girl sur le siège passager.

Elie