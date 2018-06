Un petit coup de tchigidup bosnien pour skanker sur ton balcon ? Dubioza Kolektiv est un collectif qui a grandi sous les bombardements de Sarajevo et a vécu l'explosion de l'ex-Yougoslavie. Est-ce pour oublier cette fracture nationale qu'il y a autant de guests internationaux dans ce septième album ? Il n'empêche, avec Happy machine, c'est l'Eurovision, mais sans les paillettes, le kitsch dégoulinant et les cris caprins des représentants nationaux. On trouve Banji Webbe Skindred, Manu Chao, les Barcelonais de La Pegatina, le trompettiste macédonien Dzambo Agusevi ou le chanteur Punjabi Bee2. Toute cette joyeuse équipe envoie un mélange ska rock reggae avec une dose de fanfare des Balkans. Entre Asian Dub Fondation, La Ruda Salska ou Ska-P, avec quasi tous les textes en anglais (au léger accent slave). Derrière l'atmosphère joyeuse de la musique syncopée, Dubioza Kolektiv parle de sujets d'actualité comme le mouvement protestataire turc, la crise des migrants syriens, ou l'emprisonnement du fondateur du site thepiratebay.org. avec une réflexion sur l'ère du tout numérique. Pour allier les paroles aux actes, leur album est donc en téléchargement libre sur leur site. Alors tchigidup ?

Eric