C'est toujours compliqué de prendre en route quelque chose que l'on n'a pas suivi...With decay...and no compassion sorti en 2012 et chroniqué ici même ne m'avait pas croisé, alors afin d'aborder comme il se doit ce nouvel EP de Domino And The Ghosts qui annonce une nouvelle trilogie 5 ans après la première, j'ai procédé à une petite séance de rattrapage avant d'écouter celui-ci. Le précédent EP était facile d'accès et l'attrait immédiat avec des compositions quelque part entre Medication et Gone Is Gone qui m'ont séduit avec ce côté un peu gras et lourd enveloppé dans des mélodies stoner-rock. Sur Tsuriai la qualité du travail transpire et la prod est léchée mais le propos s'est considérablement ralenti, plus introspectif et ambiant le trio messin a opté pour davantage de finesse et d'aérien, seul « The best part » à l'étroit semble vouloir sortir du rang, le problème c'est que ça ne décolle pas, Tsuriai handicapé par son format (autoproduction oblige) reste au sol, autant «Down» aurait pu ouvrir les hostilités et «Thinking of you» les clôturer sur un long format avec des titres plus pêchus autant là ils plombent ce premier volet censé donner envie d'écouter la suite, c'est ballot !

