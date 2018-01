Faisant suite à une série de EP en 2015, les New-Yorkais Alex Luciano (guitare, voix) et Noah Bowman (batterie), dégainent leur premier LP et dès "Sixteen" le duo nous ramène deux décennies en arrière ! Le groupe nous balance un rock indie bien 90's et ce n'est pas la voix rappelant celle de Liz Phair sur "Smart" qui viendra contredire cette impression. Les compos comme "Bath bomb", "Leo" et "Tummy ache" ont ce goût doux/amer que l'on retrouve par exemple chez Belly ou The Throwing Muses, ou bien ce côté punky très Kim Dealesque avec "Link in bio", "Blob zombie" et "Bite back". Swear I'm good at this fait du bien aux oreilles, il se dégage une certaine légèreté et beaucoup de spontanéité conférant à l'ensemble une certaine singularité et c'est là que l'on regrette cette production trop aseptisée manquant de relief : le couple guitare/batterie est trop souvent en retrait par rapport à la voix, c'est dommage de ne pas mettre davantage en valeur l'instrumentation, ça rendrait le tout moins linéaire et apporterait une meilleur lisibilité entre certains titres qui semblent parfois s'enchaîner... Il ne manque vraiment pas grand chose à Diet Cig pour plier l'affaire, la prochaine fois sans doute !

stephan