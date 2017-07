The waiting line Name prisoner It's all right Nothing to lose Use me up When would you come The enemy The choice Lucky Though the eyes of Elsa

Desana est le projet solo du bisontin Benjamin Pau, guitariste-chanteur issu de diverses formations du coin bien connues du W-Fenec (Tennisoap, Shoot The Singers, The Tiger Theory). Le bonhomme a sorti en fin d'année dernière son premier LP, The enemy of the year, un savant cocktail de titres stoner rock énergiques très inspirés en partie de Queens Of The Stone Age, agrémenté de quelques incartades folk mélancoliques à la Johnny Cash. Accompagné pour l'occasion d'un batteur et de deux invités vocaux (Pauline de From My Lady's House et Chloé d'Adamsberg & Coco), Benjamin a mis du cœur à l'ouvrage pour concevoir un disque très personnel totalement fait maison. Bien que l'humeur de The enemy of the year soit sombre, son thème parle d'amour, de la frontière entre la haine et l'amour passionnel, selon son géniteur. Sa musique s'en ressent forcément avec des morceaux à la fois nerveux ("Name"It's all right", "The choice") et plein d'amertume ("Use me up", "Lucky") avec une mention spéciale à celui qui clôture, "Through the eyes of Elsa", au sein duquel Benjamin publie le témoignage posthume de la vie de sa grand-mère musicienne, habillé par des violons, un effet reverse, et d'une tristesse glaçante dans le chant. Un album encourageant pour la suite, qui aurait pu gagner en saveur en exhibant moins ses influences.

Ted