Un rendez-vous avec Elvis ? Le King ne serait pas mort et Date With Elvis en serait-il son incarnation ? Alors oui, car Date With Elvis fait dans le rock sobre et efficace. Mais non, car ils proposent un rock moderne flirtant avec le garage, loin des sonorités sixties. Mais oui, car Date With Elvis c'est avant tout un chanteur (Yohan Demeillers) au timbre de voix particulier, dandy nonchalant qui promène sa voix comme les miaulements d'un chat. Mais non, car ce n'est pas qu'un chanteur et Jean-Pierre Léon la deuxième partie du duo compose avec Yohan une musique à la fois épurée et complexe, avant tout rock. Car oui, Date With Elvis, tout comme le King, sait alterner des ballades mélancoliques comme «So glad », des titres rock qui claquent comme « Not enough » ou d'autres plus garage comme « She says » . Et non car ils ne viennent pas du delta du Mississipi mais du delta du Rhône, de Marseille plus précisément. Bref, entre l'icône rock d'une lointaine génération et le présent LP, ce qui les unit est avant tout l'amour du rock, ce qui les sépare c'est 70 ans de recherche et d'évolution musicale. Bienvenue dans le rock'n'roll du XXIème siècle avec Date With Elvis.

Eric