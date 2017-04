"Das Röckt n'est pas de la salsa, ni de la polka" peut-on lire sur leur page Facebook, le titre de l'album nous avait mis la puce à l'oreille, nos amis d'Outre-Léman sont fans de La cité de la peur (et de la batavia). Et sinon, le rapport avec la musique ? Aucun lien. Fils unique. Par contre du côté des parents, ça a dû partouzer sévère parce qu'on a retrouvé des traces de pas mal de monde dans l'ADN du rejeton : du rock au métal en passant par le stoner (juste un doigt), de la mélodie et du hardcore (de Nice, deux minutes d'arrêt), du sucré (16) et de l'abrasif, on mélange tout et ça fonctionne à chaque fois, toutes les combinaisons sont possibles et on a bien du mal à dire où le combo réussit le mieux. Efficace à tous les étages, le quintet apprécie particulièrement la jouer cool au chant alors que les zicos défoncent tout (et inversement). On ne sait pas sur quel pied danser (du macabre avec "Totentanz" ?), on ne sait jamais à quoi s'attendre, ils arrivent à tromper mille fois mille personnes tout en conservant les bons dosages et un juste équilibre. Alors, plutôt que des gencives de porc, vas-y, toi aussi, croque Odile, tu seras hyper content.

Oli