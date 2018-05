Rémiii, mandat unique de 6 années révolues, débuté lors de mes 21 ans moins deux mois en septembre 2004 / Pris en charge par PolicEmploi pour le moment / Quelque-part à la fois entre Besançon et Lyon et entre Genève et Dijon.

Tes albums références de ces 20 ans.

En indus : Même si je n'en connais pas assez dans ce rayon, notamment sur la scène internationale, je choisis Sexplosive locomotive de Punish Yourself, sans conteste.

En métal : The battle of Los Angeles de Rage Against The Machine car il rentre dans la fenêtre temporelle (l'éponyme est trop vieux) et parce que j'ai connu le groupe par cet album-là en 1999.

En rock : Instinctivement ce serait sans soucis Tostaky ou 666.667 Club de Noir Désir mais étant eux aussi frappés par la limite d'âge, j'opte pour Tout doit disparaître des Thugs afin de souligner la trajectoire particulière de ce groupe angevin.

En pop : Pour ce style que je n'écoute pas assez : Without you I'm nothing de Placebo. Découvrir ça quand t'es ado, c'est magique.

En punk : Il y a tellement de sous-familles que le choix est cornélien... Je ne connais pas assez la scène anglo-saxonne, je ne vais pas ressortir non plus les Bérus du placard et comme les Burning Heads risquent d'être mis à l'honneur par Gui de Champi, je vote pour Justin(e) et s'il faut faire un choix parmi leurs productions : Treillères über alles.

En "fusion" : Pas mal de prétendants aussi (Freedom For King Kong, Monsieur Z, Silmarils, No One Is Innocent, ...) et si certains groupes ont "mal vieilli" à la ré-écoute (je ne donnerais pas de nom), je reste attaché à Oneyed Jack et comme Arise fête ses 20 ans, c'est celui-là que je retiens.

En rap : Sans hésiter et au risque de me répéter, A travers spleen & mascarades de Calavera. Mais jetez aussi une oreille sur Redbong, Skalpel ou Kyma...

En électro : On aurait pu attendre les incontournables Ez3kiel mais c'est Duck & cover de nos amis suisses de Reverse Engineering que je retiens pour m'avoir foutu une sacrée claque à l'époque.

En compilation : Liberté de circulation, en soutien au Gisti, le Groupe d'Intervention et de Soutien aux Immigrés.

En tribute-album : Le double-CD Mort aux Ludwig où 40 groupes indés rendent hommage aux Ludwig Von 88 est assez bien réussi.

En live : Le double-CD En public de Noir Désir, capté lors de leur dernière tournée.

En DVD : Dans la vapeur et le bruit de La Ruda Salska, très généreusement fourni.



Ton ou tes concerts références de ces 20 ans

Doppler, ainsi que la première partie dénommée Slashers, en 2009 : quelles claques !

Punish Yourself lors du festival de la Guerre du Son en 2009 en compagnie du collectif Organic Comix qui réalisait des toiles pendant le show.

La découverte de Archie Bronson Outfit lors du festival de Dour 2010.

Burning Heads aux Tanneries de Dijon en 2015.

Sans oublier la douzaine de concerts de Generic ainsi que la quinzaine de concerts des Ramoneurs de Menhirs...



Quel groupe existait déjà il y a 20 ans et que tu es encore étonné de voir encore tourner

Ils sont plutôt discrets pour se produire mais pour avoir vu les Sleeppers deux fois ces dernières années, je dirais qu'ils sont... imperturbables ! (et c'est un compliment !)



Le groupe que tu as vu sur une scène de bar pourri il y a 20 ans qui maintenant remplit les stades (ou inversement)

Je n'avais pas assisté au concert mais j'ai souvenir d'avoir vu des affiches pour Dionysos qui était passé dans la salle des fêtes de la petite ville où je crèche aux alentours de 1999 et force est de constater qu'ils ont eu une jolie trajectoire depuis.



Le groupe qui n'a pas splitté il y a 20 ans et que tu aimerais bien qu'ils arrêtent une fois pour toutes

Gun's n' Roses ! Ce groupe fait partie de ceux dont que je ne comprends littéralement pas l'existence.



Le groupe/artiste qui depuis 20 ans est une tuerie en concert

Sur la petite scène francophone, peut-être bien les Tagada Jones qui ont abordé plusieurs styles, qui ont évolué et réussi à se maintenir en bonne forme, même si je suis moins fan des derniers albums. Sur la scène internationale, je n'ai pas assez d'expériences pour pouvoir émettre un avis.



Style musical qui existait il y 20 ans et qu'on entend plus, et c'est pas une perte

Les "Boys band"... Et encore, qualifier ça de "style musical", on peut en discuter...



Le groupe/artiste sur lequel tu n'aurais pas parié un kopeck il y a 20 ans et qui est toujours là

Il y a sûrement d'autres exemples mais ceux qui me viennent à l'esprit sont des groupes comme Aston Villa ou Luke qui n'auraient pu sortir qu'un ou deux disques avant de se séparer et, finalement, ont réussi à creuser leurs sillons. Même si ils ne font pas forcément partie de ce que j'écoute, je trouve chouette d'avoir réussi à s'installer dans la durée.



Lemmy, Chris, Chi, Chester,... qui te manque le plus ?

Gros respect pour Lemmy mais ce n'est pas ma génération, je ne pouvais pas -c'était épidermique- entendre la voix de Chris, quant à Chester... je préfère me taire. C'est donc Chi, et les souvenirs des premiers Deftones, qui manquent le plus.



La plus grande imposture rock/métal de ces 20 dernières années ?

Foo Fighters, c'est une arnaque, ce truc.



Le groupe que tu as toujours raté ces 20 dernières années ?

Psykup du temps du premier album et.. encore ratés ces derniers temps lors d'un concert suite à leur reformation. Ainsi que Dirge que j'ai manqué ce printemps.



Le festival qui était une référence en 98 et qui est maintenant un champ à patate ? Et inversement ?

Le Malsaucy n'est pas devenu un champ de patates mais les Eurockéennes feraient bien de laisser la faune et la flore tranquille plutôt que de faire souffrir quelques dizaines de milliers de spectateurs chaque été. Au contraire, le site a été délocalisé de quelques kilomètres il a 10 ans et l'affiche est devenue nettement plus mainstream mais le Festival de la Paille, dans le Doubs, a connu une sacrée évolution.



L'anecdote de concert thumbs up

Attends, je traduis "thumbs up"... Ah, d'accord : le "meilleur moment". Disons la partie de cul-nu après le concert de Generic dans une toute petite salle du Jura.



L'anecdote d'interview thumbs up

Avoir accompagné Ted pour l'interview de Lofofora et voir la décontraction de Reuno et Vincent.



L'anecdote de festival thumbs up

Il y en aurait tellement... Au hasard : les slams géants de Mathias Malzieu de Dionysos...



L'anecdote de concert "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

Ce serait désobligeant de citer des groupes mais certaines soirées associent des styles assez antagoniques et on peut avoir tendance à se demander ce qu'il se passe. Mais cela reste une portion congrue des concerts qui sont programmés...



L'anecdote d'interview "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

Je n'ai pas assez donné d'interview pour avoir souffert.



L'anecdote de festival "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

La scène-boîte-de-nuit-Duracell sur le camping des Eurockéennes en 2007 (je suis rancunier).



Définis le W-Fenec en un mot

Indomptable.



Questions cons :

Ton single préféré inavouable de cette double décennie ?

"L'effet Eiffel" de Candie Prune.



La dernière fois que tu as eu les cheveux longs ?

Autour de l'an 2000.



Le dernier concert où tu as tenté un slam ? un pogo ? un wall of death ?

Je ne me souviens pas avoir tenté ce genre d'expérience.



La dernière fois que tu as bu une Tourtel ?

Je ne me souviens pas avoir tenté ce genre d'expérience. Mais si j'ai oublié, c'est pour une raison différente que pour la question précédente.



Le nom du dernier groupe dont tu portais fièrement le tee-shirt il y a 20 ans ?

Bérurier Noir !



...et ton premier concert avec des boules Quies c'était quand ?

Le port des protections (auditives) a été assez aléatoire ce qui fait que cela a dû être il y a assez longtemps en arrière.



La dernière fois que tu as porté un bracelet clouté ?

Ce genre d'expérience ne m'a jamais effleuré l'esprit.



La dernière fois que tu as pris un truc sur la tronche en concert ?

En 2009, mon tempétueux appareil photo est parvenu à me percer une arcade sourcilière alors que je franchissais une barrière au Transbordeur.



...et tes enfants, ils headbanguent sur Tchoupi ?

"Faire des enfants est contre-révolutionnaire : ça gagatise et ça rend con" - Noël Godin, entarteur et humoriste belge.

"Make art, not babies" - Anonyme.

Rémiii