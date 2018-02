Hana est attachée de presse au sein d'un beau label qui fait aussi pas mal de distributions. De "sympa par mail", elle est devenue "sympa tout court" après l'avoir croisée pour le concert de Mogwai, Petite mise en lumière d'un rouage essentiel à la promotion des artistes.

Quelle est ta formation ?

J'ai fait des petits détours pour arriver dans le monde de la musique : classes préparatoires, puis master de littérature italienne, puis école de commerce ! Mais la musique a toujours été là, quelque part. J'ai par exemple fait un mémoire sur un groupe de folk anarchiste italien dans les années 50...



Quel est ton métier ?

Je suis attachée de presse au sein de la maison de disque PIAS, et je m'occupe plus particulièrement des médias web. Du coup, je suis chargée des relations entre les journalistes web, les artistes de nos labels (Play It Again Sam, Le Label ...) et les labels distribués (Sub Pop, Sour Mash, Bella Union...). Beaucoup de musique et de relationnel !



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Mon activité principale c'est le boulot, ça va de prévenir mes médias quand il y a une nouveauté qui pourrait leur plaire, à organiser des plans de promo, des venues promotionnelles d'artistes, aller à leurs concerts, scanner des articles, lire des webzines, rencontrer des journalistes. Un métier vraiment cool ! À côté de ça, j'ai un passif de violoniste et de ukuléliste.



Ça rapporte ?

Hmm, pas vraiment, mais c'est un choix, tu le sais quand tu entres dans ce milieu.



Comment es-tu entrée dans le monde du rock ?

Mes parents écoutaient tout sauf du rock quand j'étais gosse, c'était plutôt du classique pour mon père et de la funk pour ma mère. Quand j'ai fait ma crise d'ado, je me suis donc tout naturellement dirigée vers ce qu'ils n'aimaient pas ! Et professionnellement, c'est par PIAS que j'y suis rentrée : je connaissais la maison depuis que j'étais ado, et l'idée d'y travailler me trottait dans la tête depuis un moment.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

J'ai raté toute une journée du Main Square Festival il y a six ans parce que mon TGV a heurté trois vaches. Et figurez-vous que dans ce cas, le conducteur est obligé d'appeler les pompiers pour déblayer, ainsi que la police qui doit venir faire un constat avec le propriétaire des vaches. Donc six heures coincée dans le train. C'est ça de traverser la diagonale du vide pour la musique.



Ton coup de coeur musical du moment ?

Énorme coup de cœur pour le groupe Bully, signé chez Sub Pop. Leur album Losing a une énergie folle, la voix à la fois rocailleuse et douce (c'est possible !) d'Alicia Bognanno, ces mélodies saturées... J'adore, surtout le titre "I feel the same" qu'on passe au bureau quand on a besoin d'une dose d'énergie... au grand dam de certains collègues qui s'en passeraient bien. Sinon, j'ai eu la chance de voir Mogwai pour la première fois il y a peu au Grand Rex, grande claque musicale et sonore, du coup je réécoute leur discographie en boucle depuis.



Es-tu accro au web ?

Oui, oui, oui. Je passais tout mon temps à lire des webzines en cours il y a pas si longtemps, et là c'est mon job de le faire, le bonheur ! Et puis le streaming musical, les séries, les réseaux sociaux : je ne pourrais pas m'en passer.



À part le rock, tu as d'autres passions ?

La nourriture italienne et les bonnes bières belges, des vraies passions. Le risotto à la bière ambrée c'est d'ailleurs hyper cool.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

C'est loin, je déteste me projeter autant, mais je dirais toujours dans la musique, toujours en indé, peut-être en Angleterre...

Merci Hana.

Oli