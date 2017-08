Flo est une des membres de l'association Impure Muzik qui remue Bezak et le Doubs depuis quelques années en organisant des concerts et aidant les nombreux et talentueux groupes du coin à sortir de beaux disques. Tâchons d'en savoir plus avec ce couteau-suisse de l'ombre...

Ombre - Flo - Go Spleen - Impure Muzik Quelle est ta formation ?

Après une Mise à Niveau Arts Appliqués, j'ai passé un BTS design d'espace et une formation complémentaire en multimédia. J'ai plutôt appris le métier sur le tas.



Quel est ton métier ?

Je suis graphiste à mon compte depuis 4 ans.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Je fais partie du label Impure Muzik à Besançon depuis 7 ans, on participe en co-production à des sorties vinyle et on organise des concerts au niveau local.

Je bosse aussi régulièrement avec des groupes pour des projets visuels au sens large : pochettes, posters, photos promo, clip vidéo. et je fabrique avec un ami des feutrines pour platine vinyle, qu'on sérigraphie avec divers motifs, au sein de Demute.

Et enfin, je joue actuellement dans Go Spleen, on est quatre et ça évolue dans un univers indie-rock avec des influences 90's.



Ça rapporte ?

Un peu, mais ça repart assez vite généralement ! Je suis payée pour mes jobs avec les groupes mais pas pour tout ce qui est en rapport avec le label et mon groupe. On fonctionne sans subventions donc on paye tout de notre poche.



Comment es-tu entrée dans le monde du rock ?

A partir de 10 ans, j'ai toujours eu au moins un groupe de copains que j'allais voir répéter, j'ai commencé grâce à eux à écouter d'autres choses, à aller aux concerts mais c'est surtout en arrivant sur Besançon que j'ai pu m'investir. La scène musicale est assez riche par rapport à la taille de la ville, on a de très bons musiciens donc il y a plein de choses à faire ! Après le split de mon premier groupe, j'ai voulu garder un pied dans la musique et c'est là que j'ai rejoint Impure Muzik. C'est avec eux que je suis devenue plus active et que j'ai pu rencontrer des gens du monde entier, qui font de la musique plus ou moins étrange .



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Cette question m'a fait repenser à pas mal de moments mais on ne peut pas tous les raconter ici... et personne n'aime les histoires de *omi ! Le meilleur moment que j'ai vécu grâce à tout ça reste sûrement le dernier Impure Fest, on a surblindé la cave du PDZ pendant deux jours. Les dix groupes étaient plus que bons, et motivés pour en découdre, l'ambiance chargée d'électricité positive. Entre autres, une nana est descendue, a vu que c'était impossible de rentrer, a quand même payé sa place pour remonter boire un verre avec ses potes au-dessus. Un autre ami tchèque, venu pour l'événement, a fait sa demande en mariage ce soir-là. On a cuisiné pour 40 chaque jour et on a bu comme 1000, pris 5 ans en 2 jours mais c'était tellement intense que ça en valait la peine. Et ça redonne un peu de jus pour continuer.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Un de mes derniers coup de cœur dans ce qui joue actuellement, c'est le duo allemand Mantar. J'adore le fait qu'ils se permettent de faire des riffs que tu n'oserais pas amener en répète, les fameux "riffs de droit commun", mais ils y insufflent une énergie tellement personnelle que ça les transcende. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille leur St. Pauli sessions, les titres y sont pour moi meilleurs que sur les enregistrements, plus vivants. Et plus récemment, je fais souvent tourner le Headcleaner de Lime Spiders, ce qui me donne envie de creuser un peu la scène australienne de cette époque.



Es-tu accro au web ?

Malheureusement oui. Je fais des cures de désintox de temps en temps, mais il me serait impossible de bosser sans le web. Et comment je ferais pour lire le W-Fenec ?



À part le rock, tu as d'autres passions ?

J'aime bien dessiner et au sens plus large, faire des choses manuelles. Les dessins trouvent différentes fins, différents supports, je fabrique de temps en temps des choses, aidée par mes potes Mc Gyver. C'est intéressant car il y a peu de limites. Et voyager un peu pour s'inspirer.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Je dirais que j'aurai sûrement rejoint le Valhalla, mais ça c'est mon côté gothique...

Merci Flo et bon courage pour toutes tes activités !

Oli