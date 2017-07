En quelques années, le Strychneen Studio s'est imposé comme l'un des meilleurs ateliers pour le graphisme, particulièrement pour les groupes métal en mal de paysages décharnés et de personnages torturés, le responsable de ces images sombres et soigné s'appelle Hicham, on le sort un peu de l'ombre aujourd'hui...

Quelle est ta formation?

J'ai suivi une formation de d'infographiste print, au cours des années je me suis diversifié dans la vidéo et le web.



Quel est ton métier?

Graphiste.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique?

Je réalise essentiellement les visuels pour pochettes d'albums. Mais il m'arrive également de m'occuper de la quasi totalité de la communication visuelle liée à leur sortie.



Ça rapporte?

Les métiers du graphisme sont généralement bien payés oui... Pour les freelances, Tout dépend du rendement bien sûr.



Comment es-tu entré dans le monde du rock?

Concernant la musique elle-même, c'était il y'a bien longtemps, grâce à un film j'ai découvert les solos épiques de Van Halen et me suis empressé d'acheter le premier album sur lequel je suis tombé, en l'occurrence 1984. Et puis ça a été l'effet boule de neige, j'ai écouté tous les gros groupes de thrash puis j'ai vite été conquis par le Death et le Black metal et les expérimentations autour des ces styles.

Du point de vue professionnel, j'ai commencé par réaliser des visuels pour des amis qui jouaient dans des groupes. je crois que ça a vraiment bougé après avoir travaillé avec 7th Nemesis, un groupe de Paris. J'ai vite commencé a recevoir des demandes de plusieurs autres musiciens intéressés par mes services et depuis enchaîné les projets graphiques notamment les pochettes de disques avec des groupes pour la plupart français mais également d'autres pays.



Une anecdote sympa à nous raconter?

Anecdote non pas spécialement, mais vivre l'envers du décor est certainement enrichissant et cela transforme assez fortement la perception que l'on a du milieu et de la création musicale.



Ton coup de coeur musical du moment?

Le dernier Meshuggah tourne depuis sa sortie, je reparcours également la disco d' Ezekiel .



Es-tu accro au web?

Accro, oui sans doute, car c'est un outil indispensable pour la communication au jour d'aujourd'hui et une source inépuisable d'informations. Les réseaux sociaux par contre, je m'en suis très vite lassé.



A part le rock, tu as d'autres passions?

Le cinéma dans ses beaux jours, les arts visuels en général, les sciences sociales et comportementales.



Tu t'imagines dans 15 ans?

Absolument pas, j'espère seulement que je continuerais à explorer mes passions à travers mon métier, ce qui est déjà énorme.

Merci Hicham !

Oli