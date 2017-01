Musclor n'était encore qu'un ado quand il a décidé de fédérer des groupes Marseillais au sein d'une structure touche à tout qu'était Coriace à la fin des années 90. Aujourd'hui c'est le responsable de la marque HYRAW qui répond à nos questions puisque si tu vis un peu hors de chez toi, tu as forcément déjà croisé cette marque estampillée "métal"...

hyraw Quelle est ta formation ?

Je suis issu des beaux arts d'Aix en Provence, je n'y ai pas fini mon cursus de 5 ans mais cela m'a permis d'acquérir certaines capacités artistiques. Ensuite, je me suis occupé d'associations dans le milieu musical, qui gérait des salles de répétition pour les groupes locaux et qui organisait des concerts autour de l'étang de Berre. Et cette expérience m'a permis de créer le collectif Coriace avec mes amis et musiciens de mon groupe de l'époque.



Quel est ton métier ?

Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, on a créé et développer la marque de vêtement HYRAW avec mes associés, cela fait maintenant 6 ans.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Nous n'avons pas vraiment d'activités dans la musique, puisque nous vendons exclusivement des vêtements, mais nous en sommes très proches, puisque issus de ce milieu j'ai souhaité y être présent sous forme de partenariat avec des groupes ou des événements. Nous sponsorisons de très nombreux groupes et soutenons plusieurs associations impliquées dans la scène rock et métal. Nous sommes très présents également au Hellfest depuis la création de la marque, en fournissant des visuels pour le merchandising officiel par exemple.



Ca rapporte ?

Ben, comme tout projet où tu pars de zéro, il faut du temps, beaucoup d'investissement et avoir les nerfs solides. Cela rapporte depuis peu, c'est à dire depuis le début de l'année. Nous avons préféré réinvestir tous les bénéfices de saison en saison pour développer la gamme de produit, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une gamme assez large, bien au delà des simples tee-shirts.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

J'ai créé et développer le collectif Coriace quand j'étais moi même musicien, et j'ai vite délaissé mon instrument pour devenir manager de groupes comme Tripod, Eths etc ... ça m'a permis de voir beaucoup de groupes, de concerts, de festivals... et puis ça a duré 15 ans, de là est né HYRAW.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Ecoute, justement sur une tournée, on était sur un gros festival à Madrid, les têtes d'affiches étaient Rage Against The Machine et Metallica... dans les loges ils avaient installé Guitar Hero, je sais pas si ça venait de sortir, en tout cas on a commencé à jouer, et pendant une partie je sens une présence juste derrière moi. C'était Robb Flynn de Machine Head, il avait sa guitare et était en train de s'échauffer, il nous regardait jouer, il était a fond. C'est ce genre de moment que tu veux vivre en tournée ...



Ton coup de coeur musical du moment ?

Je suis issu de la scène 90, le coté fusion, donc le groupe qui me rappel cette rage et cette énergie c'est Stray From The Path, ça sonne actuel mais les riffs et les rythmiques sont directement inspirés de cette époque. J'adore.



Es-tu accro au web ?

Non pas du tout, j'ai pas grandi avec même si je trouve ce moyen de communication extraordinaire, j'ai un peu du mal, j'ai pas le réflexe.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

Oui j'ai 2 autres passions, la poésie et les putes.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Tu m'as déjà peut-être posé cette question il y a 15 ans .... non je vis au jour le jour, je ne sais pas ce que je ferais demain. Moi j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans donc j'essaie de profiter un maximum, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, ce qui est sur c'est que la musique m'accompagnera toujours !

Merci Musclor, merci à toute l'équipe HYRAW.



Toutes nos pensées vont pour les proches de Mika "Bleu" qui bossait sans cesse pour tes oreilles (via Customcore Records, Seasons Of Mist, NeverDead...), un Hyraw de l'ombre fauché cet été par un chauffard bourré.

team W-Fenec