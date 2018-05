(The) Aurelio n'est pas un être humain mais un "concept éditorial". Importé d'Asie bien entendu, avec toutes les dérives que cela suppose (si tu imagines cinq petits vietnamiens rédigeant des chroniques à 4h du mat' avec des montagnes de nems pour seule nourriture, c'est normal).

Tes albums références de ces 20 ans

- Oceansize - Effloresce (parce qu'il m'a donné l'envie d'écrire sur la musique et du coup, voilà quelques centaines de conneries sur le W-Fenec, comme quoi, ça ne se joue à pas grand chose parfois... Puis surtout je peux l'écouter 200 fois et jamais me lasser).

- Radiohead - Kid A (parce que. C'est tout, ce n'est même pas discutable).

- NIN - The Fragile (ou en fait toute la discographie du groupe)

- Sigur Ros (parce que c'est dur de faire plus beau quand même)

- et à la volée on va glisser un petit Cult Of Luna, un Neurosis, un Meshuggah et si ça rentre, au choix un disque signé Philip Glass, Mezzanine de Massive Attack et Jane Doe de Converge, voilà, c'était le passage "il y en a un peu plus, j'vous le mets quand même".



Ton ou tes concerts références de ces 20 ans

(The) Aurelio a basé son terrier du côté du Sud-Est de la France. Autant te dire que des concerts références, c'est compliqué. Déjà un concert digne de ce nom tout court c'est délicat...



Le groupe qui existait il y a 20 ans et que tu es encore étonné de voir encore tourner

Indochine évidemment. Mais je m'inquiète surtout pour les gens qui les écoutent depuis 20 ans en fait. Et pourtant, j'en connais.



Le groupe que tu as vu sur une scène de bar pourri il y a 20 ans et qui maintenant remplit les stades (ou inversement)

J'avais 14 ans il y a 20 ans et vivais déjà dans le Sud-Est, autant te dire que les seuls trucs que j'aurais pu voir dans un bar pourri à l'époque c'est Pierpoljak. Bon, le mec est mort depuis, fort heureusement. Non ? Ah merde. Bah, mes excuses à sa famille.



Le groupe qui n'a pas splitté il y a 20 ans et que tu aimerais bien qu'ils arrêtent une fois pour toutes

À part Muse et Indochine qui sont évidemment hors-concours, je vais répondre que si Pleymo pouvait également tout arrêter (même que si c'est le cas, je reviens au W- Fenec), ce serait pas plus mal. Parce que les reformations des groupes top : ok. Mais quand tu faisais de la daube il y a vingt ans, ne rêve pas, ça ne sera pas mieux même en tablant pour que les gens soient plus cons. Bon OK Donald Trump est président des USA. Sinon Incubus et les Red Hot . Parce que ça devient gênant. Même pour eux.



Le groupe/artiste qui depuis 20 ans est une tuerie en concert

Neurosis. Parce que bon... quand même quoi. Les patrons de la patronnerie, tout ça.. Sigur Ros, pour les mêmes raisons.



Le style musical qui existait il y 20 ans et qu'on entend plus, et c'est pas une perte

Le reggae. D'accord, ça existe encore un peu, mais si on pouvait ne plus l'entendre du tout... ça ne serait pas plus mal. À la limite, on peut épargner les gens qui en écoutent mais ce serait vraiment par souci d'humanité. Puis pour pas tâcher aussi.



Le groupe/artiste sur lequel tu n'aurais pas parié un kopeck il y a 20 ans et qui est toujours là.

Noir Désir (ou Bertrand Cantat). Sans déconner, j'ai toujours trouvé ça foncièrement à chier alors en plus le voir se remettre à faire de la musique (même si c'est un bien grand mot aujourd'hui)... j'espérais que les douches de prison l'inspireraient plus que les radiateurs vu le résultat la dernière fois, ben non, c'est encore plus à gerber.



Lemmy, Chris, Chi, Chester,... qui te manque le plus ?

Bon déjà on va remettre l'église au milieu du village : en fait Lemmy n'est pas mort puisqu'il est immortel. Donc il se repose juste un peu. C'est tout. Sinon les autres cités, c'est moche, même si je me dis que Chester est passé à l'acte après avoir écouté par accident le dernier album de Linkin Park, alors forcément, ça n'a pas dû l'aider. Mais bon, ça reste vraiment triste, même pour lui. Surtout quand on se dit que des mecs comme Nicolas Sirkis sont toujours en vie, eux.



La plus grande imposture rock/métal de ces 20 dernières années ?

OK t'as 3 heures et la place pour que je ponde un annuaire ? Je préviens mes avocats parce que ça va piquer. Bref, à égalité tout plein de truc : Pleymo / la team Nowhere (ou presque) qui s'est pris pour un truc 'bigger than life' alors qu'en fait, c'était juste au mieux très moyen, au pire tout moisi. Mais c'est aussi la faute des gens. Toujours en fait.... Sinon au hasard : Megadeth (d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent au Hellfest), Dagoba (bah ouais, de purs Marseillais qui voulaient faire du vrai metal comme des grands, ça ne pouvait pas être crédible longtemps... du coup, pas de surprise, ça ne l'a jamais été...), Sidilarsen (parce que derrière le propos vaguement politique à deux balles et demi sur Facebook, c'est artistiquement très faible...), les campagnes de crowdfunding de Psykup, à peu près tous les groupes d'opéra metal, VRAIMENT toute la scène deathcore machin (les Suicide Silence et autres Betraying The Martyrs & co). L'album de Metallica et Lou Reed. Et les labels "payant" aussi. Voilà, tu en veux d'autres ? J'ai des noms.



Le groupe que tu as toujours raté ces 20 dernières années ?

Plèvre, parce que je n'ai jamais pu savoir à quelle heure ils allaient jouer ces cons.



Le festival qui était une référence en 98 et qui est maintenant un champ à patate ? Et inversement ?

Bah les Eurocks évidemment. Inversement, le Roadburn bien entendu.



L'anecdote de concert thumbs up

Los Disidentes Del Sucio Motel venus retourner le sud-est de la France (même qu'il y avait du monde, ce truc improbable quand même) parce qu'ils ont repris du Massive Attack juste pour (The) Aurelio et madame (The). Voilà pour l'ego-trip béton. Et (The) Aurelio n'aime rien moins qu'on lui caresse l'ego. Dans le sens du poil bien entendu.



L'anecdote d'interview thumbs up

Cult Of Luna et Dillinger Escape Plan qui m'ont fait la même. A savoir mettre deux mois pour répondre... sauf que quand ils l'ont fait, j'en ai bouffé pour six pages à traduire. Même que pour DEP , ils en ont remis une couche trois jours après les bougres ! J'avais quatre pages de plus. Des bonhommes.



L'anecdote de concert "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

C'était il y a quelques années sur un concert de je ne sais plus qui. La première partie tentait un truc vaguement expérimental, plutôt barré mais foireux. Ils se la jouaient artistes incompris, du genre « Ouais mais nous on fait un truc original tu vois... ». Sauf que c'était mal branlé, pas en place et que ça jouait faux. Je leur ai dit. En gros ils ont répondu que « Tu comprends pas, c'est prévu, parce qu'on propose quelque chose de différent, d'original ». Bref, ça m'a confirmé que faire de l'original pour sortir des sentiers battus... si tu fais de la daube, tu fais de la daube. Point barre. Putain, c'était tellement mal foutu que je suis sorti après genre trois morceaux avec presque l'envie d'écouter un album de Poison. Ou d'Europe. Voire même des deux.



Définis le W-Fenec en un mot

OUNUNISME



Questions cons :

Ton single préféré inavouable de cette double décennie ?

(regarde dans son ipod....) Coldplay - "Clocks" (refouille dans son ipod > ah tiens du Implore (death/grind allemand) > PLAY ! Blague à part, ça me gonfle les pseudo ayatollahs du bon goût. Ce n'est que de la musique hein, on ne sauve pas des vies. Je sais, c'est parfois paradoxal avec mes réponses mais en même temps, bon goût ou pas, élitisme ou pas, j'ai pas envie de me faire souiller les tympans avec du Steel Panther, faut pas pousser.



La dernière fois que tu as eu les cheveux longs ?

c'était il y a cinq/six ans et le premier qui sort une photo se prend une balle.



La dernière fois que tu as bu une Tourtel ?

(The) Aurelio boit du coca-cola à la place de la bière. Le vrai, pur, avec 42 sucres par gorgée dedans parce que le light c'est pour les fiottes. Et pour Cactus.



Le nom du dernier groupe dont tu portais fièrement le tee-shirt il y a 20 ans ?

(The) Aurelio n'est pas une groupie. Mais bon, les Deftones quand t'es lycéen, ça passe non, ça aurait pu être un vieux teesh crasseux de Nirvana hein.



Et ton premier concert avec des boules Quies c'était quand ?

(The) Aurelio n'a pas besoin de boules Quiès mais les musiciens de Muse en ont besoin quand (The) Aurelio écoute un de leur album. Bon, cela dit, une fois il s'est encaissé un concert Celeste + Rorcal en façade, ça bourdonnait un peu le lendemain matin.



La dernière fois que tu as porté un bracelet clouté ?

(The) Aurelio préfère laisser ce genre de choix vestimentaire douteux à Pooly. Si quelqu'un peut d'ailleurs demander une résolution d'urgence auprès du comité du bon goût.... Merci d'avance.



La dernière fois que tu as pris un truc sur la tronche en concert ?

Personne n'envoie de truc sur la tronche de (The) Aurelio. À part peut-être des riffs si le groupe s'appelle The Dillinger Escape Plan .



Et tes enfants, ils headbanguent sur Tchoupi ?

Pas encore, mais la playlist de leur conception inclura forcément un peu de Converge ou de Gaza. Mais aussi un peu de Clint Mansell, Max Richter et Massive Attack. Parce qu'on n'est pas des bêtes quand même. Mais c'est sûr qu'il y aura du hard. Même que je ferai peut-être un live-tweet tiens !

Merci pour tout et le reste "The" !

Oli