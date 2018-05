David, entrée dans le terrier je ne sais plus trop quand. Un peu à l'écart pour le moment pour raisons d'hyperactivité professionnelle et d'éparpillement. Je suis livreur nocturne de "produits apéritifs" depuis 3 ans et j'organise des concerts pour une asso qui s'appelle Mohamed Dali, un peu l'équivalent lillois d'En Veux Tu En V'la, qui bosse en qualité de sous-traitant/résident la programmation d'un lieu culturel qui s'appelle La Malterie.

Les albums références de ces 20 ans.

En indus : Je ne suis pas méga-branché indus mais allez... Downward spiral de Nine Inch Nails tient la corde.

En métal : Will Haven Carpe diem, un album de Breach, un album de Botch... Donc du métal nettement teinté musique en 'core

En rock : Une foule... Chokebore, Sonic Youth, Helmet...

En pop : Grandaddy, Pavement, Blur...

En punk : Fugazi, Black Flag, Minutemen...

En "fusion" : Non.

En rap : Des milliers... Tyler The Creator, Earl Sweatshirt, Busdriver, Sleaford Mods ...

En compilation : J'aime pas les compilations. La dernière que j'ai écoutée assidûment, cela devait être une compilation Rocksound. Donc une putain d'éternité.

En tribute-album : L'album Redoo en hommage au Doolittle des Pixies. Avec que des groupes lillois excellents.

En live : Le live, je préfère nettement le vivre en vrai.

En DVD : idem.



Ton ou tes concerts références de ces 20 ans.

Une foule (puisque j'en organise...) et que j'ai la chance de vivre à Lille. Une ville où ça bouillonne pas mal niveau concerts grâce à quelques activistes acharnés...



Quel groupe existait déjà il y a 20 ans et que tu es encore étonné de voir encore tourner ?

Plein...



Le groupe qui n'a pas splitté il y a 20 ans et que tu aimerais bien qu'ils arrêtent une fois pour toutes ?

Queens Of The Stone Age.



Groupe/artiste qui depuis 20 ans est une tuerie en concert ?

J'ai vu Unsane il y a quelques semaines à Dunkerque. Toujours impeccable de rigueur, de violence sonore et de jouissance...



Style musical qui existait il y 20 ans et qu'on entend plus, et c'est pas une perte

Le ska ?



Lemmy, Chris, Chi, Chester,... qui te manque le plus ?

Aucun. Ils ont tous bien vécu. Paix à leurs âmes.



La plus grande imposture rock/métal de ces 20 dernières années ?

Queens Of The Stone Age.



Le festival qui était une référence en 98 et qui est maintenant un champ à patate ? Et inversement ?

Aucun... Je suis attaché à Dour pour son éclectisme mais je me sens trop vieux pour ces bêtises maintenant...



L'anecdote de concert thumbs up

Plein de concerts. J'ai la chance en plus de partager des moments d'intimité avec plein de groupes. Parfois, cela renforce mon amour pour eux. Parfois, pas du tout...



L'anecdote d'interview thumbs up

Quand Ted est venu de Paris pour interviewer Ventura, le meilleur groupe suisse du monde. Le groupe avait fait une date pas terrible la veille, ils ont été accueillis comme des rois à la Malterie... Ils se sentaient pas bien dans leurs pompes, on leur a donné de l'endorphine par palettes. Ils sont repartis ravis et regonflés à bloc. Ces types sont géniaux. Leur musique est génial. Vivement qu'ils se secouent les puces pour donner un successeur à leur dernier fantastique album....



L'anecdote de festival thumbs up

Avec Ted, on a croisé Flavor Flav de Public Enemy, soit une légende du hip-hop américain, étonnamment accessible pour un type que l'on imagine entouré de garde du corps bodybuildés...



L'anecdote de concert "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

Certains choix de programmation à Dour font mal. Mais cela fait parti du jeu et de la ligne éditoriale du festival, l'ouverture.



L'anecdote de festival "je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?"

Certains choix de programmation à Dour font mal. Mais cela fait parti du jeu et de la ligne éditoriale du festival, l'ouverture. (bis)



Définis le W-Fenec en un mot

Survivant.



Questions cons :

Ton single préféré inavouable de cette double décennie ?

Plein. Je suis le premier à reconnaitre des qualités à un single très mainstream...



La dernière fois que tu as eu les cheveux longs ?

En ce moment.



Le dernier concert où tu as tenté un slam ? un pogo ? un wall of death ?

Je suis déjà trop vieux pour ces bêtises, je regarde les concerts les bras croisés (et en bouillonnant intérieurement...)



La dernière fois que tu as bu une Tourtel ?

Je n'ai jamais bu de bière sans alcool. Quand je ne dois pas boire de l'alcool, je n'en bois pas.



Le nom du dernier groupe dont tu portais fièrement le tee-shirt il y a 20 ans ?

Nirvana, Public Enemy...



...et ton premier concert avec des boules Quies c'était quand ?

Sunn O))) (et le concert dont je me suis barré très vite tellement c'était fort et imbuvable physiquement, psychologiquement...)



La dernière fois que tu as porté un bracelet clouté ?

Je ne porte que des slips à clous. Et seulement quand j'ai l'honneur de voir Ted, également dans l'équipe du W-Fenec.



La dernière fois que tu as pris un truc sur la tronche en concert ?

J'ai une capacité de résilience qui joue du grindcore, donc j'oublie vite.



...et tes enfants, ils headbanguent sur Tchoupi ?

J'ai un chat qui désapprouve régulièrement ce que je peux écouter (elle ne supporte

que les podcasts de France Culture cette petite snob...)

Merci David !

Cactus