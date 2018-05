Cylew évolue dans un registre rock avec une petite option métallique dans le traitement de certaines guitares mais la douce voix de sa chanteuse ramène toujours l'ensemble sur des territoires très audibles pour tout à chacun. Si la puissance est mise au service des mélodies (le superbe "Like a flare" qui rappelle les grandes heures de Guano Apes), le groupe démontre aussi qu'il n'a pas forcément besoin d'écraser les pédales pour procurer des émotions, en témoigne le poignant "Outer spaces" tout en sons clairs et épurés ("Sun" est pas mal aussi dans le genre). Prod léchée, compos réfléchies, il faut espérer que ce nouvel épisode de l'expérience Cylew (qui en est à son troisième opus) franchisse le cap du live puisque pour l'heure, ce beau Mot3l n'est qu'un travail studio concocté par la demoiselle encadrée d'un batteur (Kriss, ex-Madjik) et d'un producteur averti (Arnaud Bascuñana qui a bossé pour Deportivo, No One is Innocent, Babylon Circus, Rhesus... et qui gère guitare et basse en plus de l'enregistrement). Si l'énergie qui semble vouloir nous ensorceler sur le disque se retrouve sur scène alors, il faudra compter avec Cylew et en profiter avant de les voir repartir à Los Angeles.

Oli