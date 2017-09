Crystal Fairy est un supergroupe composé de Teri Gender Bender (Le Butcherettes), Omar Rodríguez-López (ex- Mars Volta , At the Drive-In) et de Buzz Osborne et Dale Crover ( The Melvins ). À peine sortie de l'œuf, la formation enregistre un album éponyme déposé dans les bacs le 24 février.



À la manière des Melvins , l'entrée est fracassante et s'amorce avec des instruments réglés sur le gras pour un son underground. Rapide, la musique évoque un punk sale et sans concession. La chanteuse maîtrise son sujet. Elle sait trouver des mélodies qu'elle peut rendre en un éclair chargées d'une tension palpable. Très rythmé, le "Drugs ont the bus" en est la parfaite illustration. Plus net dans le son, "Necklace of divorce" conserve le même esprit. Et puis, "Moth tongue" revient dans un style propre aux Melvins . Lourd mais sauvage, cela semble la ligne de conduite de Crystal Fairy. En quelques titres la formation sait convaincre à la hauteur de la qualité que l'on pouvait attendre des musiciens. Fenêtre ouverte sur Le Bucherettes : "Secret agent rat" est chanté dans la langue du groupe mexicain. "Bent teeth" se charge de changer d'univers en un clin d'œil. C'est l'heure de faire grincer les guitares jusqu'à presque couvrir la chanteuse. Mais elle ne perd en rien de sa superbe et continue dans un registre plus agressif. La tension s'entretient jusqu'au bout avec un naturel déconcertant.



Les Melvins auront collaboré avec Nirvana ou encore Jello Biafra des Dead Kennedys sur des périodes assez importantes. Ces associations auront plus souvent à leur tour donné des fruits bien mûrs. Avec Crystal Fairy, les deux avant-gardistes d'Aberdeen ont encore visé juste. Ce supergroupe transcende les générations du rock sans perdre en pertinence. À la fin de cet album, une chose me trotte dans la tête : une autre, une autre !

Julien