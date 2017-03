C'est le mois de décembre, il fait gris, la nuit tombe vite, pour certains d'entre vous, vous vous gelez les miches, en plus de ça l'épidémie de gastro commence à arriver, vous refaites le stock de mouchoirs aussi... Bref, c'est l'hiver, c'est la merde... Et ni raclette, ni les jeux de rôle ne forment un remède efficace pour vous consoler ? Je vous ai trouvé LA solution ! Un baume au cœur qui va venir fissa vous apaiser tout ça en musique : Betsy cha cha, le nouvel album des Toulousains de The Crumble Factory. Je ne sais pas si les gens de là-bas sont beaucoup confrontés aux aléas climatiques, mais la bande de Rem Austin et d'Ann Lake vient de nous pondre un deuxième album absolument réconfortant, plein de chaleur mélodique et surtout motivant à souhait. Visiblement très joyeux de nature, d'entrée de jeu ils te le font comprendre en te sortent la chansonnette des familles pour te dire que tout va bien ("I feel well well well, ouh ouh ouh"). Là, tu te demandes si on est pas en train de se foutre de toi, et puis tu vas vite te rendre compte en parcourant les 38 minutes de Betsy cha cha qu'il s'agit d'une suite de titres bourrés d'effronterie pop à en pleurer toutes les larmes de ton corps.



Cet album démontre une chose : que jouer avec la mélancolie d'un côté, et la nostalgie d'un autre, et quand par dessus tout est super bien soigné et intelligemment composé, le résultat ne peut qu'être bon. Prenez au hasard un titre comme "The hill song", il résume parfaitement ce que je viens de démontrer : une ballade pop indé 90's (nostalgie) qui démarre tout en finesse en instaurant par ses guitares un univers chagrineux (mélancolie) puis qui laisse progressivement planer une ombre noise qui va libérer une porte vers des sonorités suaves. Ça marche aussi avec "Belgians", "Walter", "Bad dreams", "No sex on Monday", "Pâquerette"... Bon, en fait, ça marche quasiment avec tous les titres même si chacun à ses propres couleurs et structures. Cas concret : "So you want to be a writer" est l'archétype de la chanson pop sautillante d'une naïveté assumée, celle que tu composes avec ta guitare quand t'as 15 piges mais qui te fait toujours autant d'effets à 40.



Tu l'auras compris, The Crumble Factory est un groupe qui aurait pu faire un tabac il y a 20 ou 30 ans mais qui aura peut-être la chance - avec le retour en force des formations pop des années 90 (Pixies, Blur) et même d'MTV Classic à la TV, accompagné d'une certaine nostalgie générale de cette époque - de se faire une place et d'attirer l'attention sur Betsy cha cha. Car ce disque, de par sa jolie production, son contenu, et son artwork très classe, vaut d'être possédé assurément.

Ted