Tous à vos buzzers ! Question géographie ! Quel est le point commun entre l'île de La Réunion, l'île Maurice, Madagascar, l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Australie ? L'Océan Indien bien sûr ! Et quand un océan vous sépare, ce n'est pas évident de développer des échanges autour d'une même passion musicale. C'est pourtant ce que l'association réunionnaise Ravine des Roques met en oeuvre depuis plus de 10 ans. Elle organise des concerts, des festivals itinérants, aide à la production d'albums et depuis 2012, avec le label réunionnais Maudit Tangue, elle confectionne la compil ... Maudit Tangue. Pour ce 4ème opus, c'est un double CD qui rassemble pas moins de 34 groupes provenant de l'ensemble des territoires cités en liminaire. Et si les artistes qui y sont présents proviennent de contrées très éloignées, ils se retrouvent musicalement. Oublie la pop, l'électro, ou le rock FM, chez Maudit Tangue, c'est punk, garage, noise, avec quelques (rares) divagations métal et ska.



Le LP est rangé par zone géographique. On commence avec la Réunion et ses Béru nouvelle sauce piquante avec les punk de Tukatukas ; d'autres punk, Kilkil qui sortent le clavier old school pour un synth punk rapide et fun ; s'ensuit Riske Zero, du bon noise qui joue vite et fort. Avec des titres qui dépassent rarement les 3 minutes, les groupes s'enchaînent vite et bien. Thee Orlando's débarque avec un rock garage et un chanteuse au timbre parfaitement éraillé. Pluto crevé "attaque et tue" à la mode Tagada Jones ; pour la suite, on se calme (un petit peu) avec les psycho rock de Mothra Slapping Orchestra ; une petite dose de tchigidup avec le Rocksteady Sporting Club à la sauce The Selecter ; on retrouve Golgot VR dont le LP Gazoline electro eighties post punk avait été apprécié dans le Mag #25 ; on réécoute avec autant de plaisir Pamplemousse également savouré dans le Mag #29 avec son premier LP éponyme ; et on finit le tour de l'île de la Réunion avec un titre rock classique de Tell Me Peter (mais ils savent explorer d'autres styles) et un rock noise avec pointe d'électro de Da Flesh. Direction l'île Maurice pour écouter le heavy métal sauce créole de Divoltère, puis leur équivalent Malgache JonjOrOmbOnA ou le rap métal d'UXT. On continue de sillonner l'océan avec une escale en Afrique du Sud avec 10 groupes qui se retrouvent autour de la même passion du rock garage, noise avec quelques pointes de sludge. On y retrouve d'ailleurs le duo Make-Overs, déjà 10 albums et un passage fin 2017 aux Transmusicales. Puis une petite incursion en Inde qui se met au punk avec 3 représentants. Et on termine ce tour d'océan en Australie (uniquement West Coast), avec 7 bands tout aussi rock, tantôt cool Bells Rapids, tantôt rageux Thee Loose Hounds.



Avec 34 groupes aussi éloignés géographiquement que proches musicalement, Maudit Tangue atteint son but : une envie de s'acheter un monocoque et de découvrir l'océan indien, pas uniquement pour ses plages, mais aussi pour sa musique.

Eric