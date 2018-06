Au départ Clint Slate n'était qu'un projet solo (l'album Before the dark de 2015 en témoigne) mais son principal instigateur a décidé de faire un truc fou. A l'heure où les enregistrements sont millimétrés, numérisés, triturés, il a voulu revenir à l'instantanéité et la fraîcheur quitte à se retrouver avec quelques erreurs. Il a convié des amis (8 et une chorale) à jouer ses titres en live d'une traite comme pour un concert et de capter le tout qui était en même temps diffusé sur internet. Prise de risque maximale mais qui sait si, sans cette tension, ce Woodn bones aurait été aussi réussi ? Rock très inspiré par la folk et ouvert à l'électricité comme à d'autres instruments (piano, saxophone, accordéon et harmonica), la musique de Clint Slate sait apporter à la fois de la délicatesse et de la force, chaleureuse et envoûtante, elle accompagne parfaitement la voix de son chanteur (en anglais), empreinte de douceur mais pas dénuée de coffre. Des compositions finement écrites, parfaitement interprétées, pari réussi pour Clint qui dû travailler comme un acharné pour ne pas se planter et nous offre en plus un des plus bels artworks de l'année pour emballer le tout. Respect.

Oli