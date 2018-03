Il existe cette blague chez les fans de Jazz : « Quelle est la différence entre un concert de jazz et un concert de rock ? Le groupe de jazz joue trois mille notes devant trois personnes, le groupe de rock joue trois notes devant trois mille personnes ». Blague (simpliste ?) à part, alors Chon doit tourner fréquemment avec trois mille trois spectateurs. Car avec ce 3ème album, les membres de Chon : Erick Hansel, Mario Camarena et Nathan Camarena proposent 12 titres qui oscillent vraiment entre le jazz pour le côté improvisation instrumentale et virtuosité technique et le rock pour le jeu de guitare et l'univers sonore de cet LP. C'est du math rock cool (ou du jazz fusion), sans saturation ni dissonance syncopée. Quelques rares voix viennent se greffer ponctuellement sur 2,3 titres, et seul « Nayhoo » a réellement une section vocale élaborée, pour le reste, on est sur une jam session technique et mélodique. Une bande son pour une virée en longboard sur une route californienne en bordure de l'océan, en mode cruising, avec la musique bien cool de Chon. Et je ne dis pas ça parce que dans la vidéo du titre « Waterslide », il y a un chien qui fait du skate !

Eric