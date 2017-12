Stetsons, tatouages, chemises à carreaux, crânes, cactus, vautours, quel genre de musique peut nous proposer The Charlie's Frontier Fun Town ? Du "desert rock" bien sûr ! Leur goût et leur respect pour les oldies s'affirme dans les moindres détails (la sérigraphie du CD !) mais leur stoner est tout à fait moderne, agressif et tranchant, c'est du son d'aujourd'hui qu'ils envoient même si leur inspiration principale vient d'un autre siècle. Depuis une quinzaine d'années, ce qui était un revival est devenu une tendance lourde du rock et le stoner a été servi à toutes les sauces, le quintet grenoblois ne prétend pas apporter de révolution mais s'échine à jouer vite, bien et fort. Et ils réussissent sans sourciller à grand renfort de riffs aiguisés, de solos supersoniques et de rythmiques carrées. Seul bémol pour moi, certains choix sur des parties "chantées" qui le sont un peu moins (comme sur "Wildheart" ou "Endless way"), ça donne un peu de puissance en ajoutant du gras mais le chant plus clair et plus mélodieux passe tout de même mieux étant forcément plus travaillé (même l'écorché "Back in time" pourtant un peu fragile). Ceci dit, on se régale tellement avec les guitares qu'il serait dommage de passer à côté de ce In dust we trust.

Oli