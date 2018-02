Même si le terme sonne comme un néologisme, Muance existe, c'est l'idée de changement, celle de la mue (pour la voix plus que pour un serpent) mais ici, et après les mathématiques, c'est davantage vers la signification du domaine musical qu'il faut aller chercher une explication. Seuls les amateurs de musique "technique" sont invités à creuser le sujet (ou pas), mais en gros, les muances relient les trois hexacordes que sont les divisions en trois parties de la gamme, la muance est ici un début et une fin, une liaison indispensable. Quelques titres de ce nouvel album du Chapelier Fou font donc directement référence à son art ("Antivalse" qui n'a rien de politique, "Les octaves brisées", "Super hexacordum") alors que d'autres évoquent d'autres sensations ("Guillotine" ou "Cavalcade").



L'évolution sentie sur Deltas se confirme, Louis fait aujourd'hui de l'électro avec parmi ses instruments de prédilection le violon, celui-ci n'est plus au centre des compositions largement dominées par des rythmes binaires et des samples bidouillés ("Oracle", "Artifices", "Temps utile"). Les cordes se signalent encore mais se font assez discrètes ("Philémon", "Stiiitches" ou les sonorités old school l'emportent sur le violon, "Guillotine" et son ambiance musique de chambre). L'instrument préféré du Chapelier Fou ne marque véritablement son territoire que sur le mesuré "Antivalse" et le nerveux "Cavalcade". Le renfort d'une clarinette, du violoncelle et d'une viole sur "Les octaves brisées" font vivre l'affrontement avec le beat électro mais les machines sont au final victorieuses sur ce nouvel album, on peut même imaginer qu'elles ont un contrôle total à la fin, "Super hexacordum" se terminant presque sans intervention humaine. Le dernier baroud de Louis dans cette confrontation étant "ALK" où l'on entend un peu de voix à laquelle répond une douce saturation.



Muance est donc à prendre comme une transition, un album charnière entre un Louis encore accroché à son violon et un maître en expérimentation électronique affranchi des instruments classiques pour au final continuer de faire la même chose : une musique inventive, excitante et différente.

Oli