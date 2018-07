Comme un gamin qui s'amuse avec le jeu des formes géométriques, à essayer de rentrer le cube dans la forme carré, la sphère dans la forme circulaire et ainsi de suite, je me retrouve avec ce Mission de ChabiFönk Experience dans les oreilles, à essayer de le faire rentrer dans une case, dans un style musical. Mais pourquoi toujours tout référencer ? Car cet objet est complexe et protéiforme, dépassant les formats plus ou moins classiques attendus et entendus. J'ai cru trouver un indice dans le patronyme qui combine chaabi et funk. Mais il faut plutôt y voir un clin d'oeil au célèbre fromage Chabichou, puisque le trio est originaire de Sauzé-Vaussais dans les Deux-Sèvres. Et pour la musique, avec ce deuxième EP studio, ils balancent 5 titres d'electro rock teintés de dub énergique ou de jungle. 5 pilules de vitamines, à la guitare jonglant entre riffs saturés et impro délicates, la basse sautillante et chaude, la batterie en mode freelance et des samples électro bien choisis. Si tu avais aimé les regrettés JMPZ, alors repars en transe avec ChabiFönk Experience, ils sont prêts à reprendre le flambeau et à mettre le feu en live et dans tes oreilles. Legalize ChabiFönk Experience !

Eric