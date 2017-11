Le nom du groupe suffit-il à définir son univers musical ? A l'instar des Cubains dégotés au service gériatrie de l'hôpital de la Havane par Ry Cooder dans les années 90, aurait-on là son homologue Celtique ? En fait, pas vraiment. Car même si il s'inspire grandement de la Scottish Folk traditionnelle, The Celtic Social Club la réinterprète avec des tonalités rock et folk. Cela lui permet de sortir d'un cadre dans lequel on pourrait le cantonner dès que l'on parle de musique traditionnelle et de "Social Club". Il faut dire que les sept musiciens Franco-Ecossais qui composent le groupe, ne sont pas nés de la dernière pluie bretonne, et ont tous un sacré bagage musical et technique. C'est donc avec une certaine aisance qu'ils reprennent les airs traditionnels celtiques avec l'ensemble des instruments typiques (uillean pipes, violon, banjo, harmonica...), pour offrir des versions contemporaines résolument plus rock. Au petit jeu des comparaisons, on n'est pas loin de The Pogues ou de The Levellers, alors si vous aimez la fusion celtique, "The Celtic Social Club is good for you".

Eric