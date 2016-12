Cab Driver Stories est le nouveau groupe de Sam Guillerand et Sylvain Bombled. Oui, les types de Second Rate, ce groupe que j'aimerai de tout mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'est dit. Power trio de Besançon avec dans le rôle du quatre cordistes un certain Mike (Shoot The Singers), Cab Driver Stories propose via les labels Shot Down et My Home Run Records pour la version CD et Some Produkt pour la version LP Free myself from you, son premier album enregistré l'été dernier au Cube Studio. Et qu'est-ce que j'en pense ? Du bien pardi !



Dès l'entame de ce disque avec le titre éponyme, mes poils s'hérissent et mon front commence à perler. En moins de trente secondes, je suis déjà tombé amoureux du groupe ! Démarrer un disque par un tube qui trotte dans la tête dès la première écoute, c'est définitivement du grand Art. Le délire est aussi simple qu'efficace : une plongée sans retenue dans les années 90, des références assumées à la musique alternative, une déclaration d'amour sonore à la power indie pop US, avec son lot de morceaux puissants et sa panoplie de mélodies. Pour « Free myself from you », tous ces éléments sont réunis, avec en superbonus la voix écorchée et inimitable de Sylvain. La magie opère. Et le cocktail est explosif.



Durant les trente-six minutes de ce premier opus, je ne peux m'empêcher de penser au sabordage en plein vol de Second Rate, définitivement parti trop tôt. Et peut être que le « reunion show » de mai 2014 a redonné des idées aux deux anciens Rate qui ont, depuis 2003, exploré d'autres routes musicales (horror rock, surf, noise...). Ce retour aux premières amours du rock alternatif démontre que les gaziers ont toujours (mais qui en doutait ?) ce sens inouï de la composition quasi parfaite. Les brûlots s'enchaînent sans répit (le mélancolique et magnifique mid tempo « Three truths in a story », l'énergique « Everyone watches everyone », le Back Zombien « Greed », l'ultra mélodique « Finally abducted ». Le groupe rend le plus bel hommage possible à ses aînés comme Jawbreaker ou Texas Is A Reason (mais pas que) tout en développant sa propre identité. Incontestablement, ce groupe a une âme. La production gorgée de guitares inspirées et le joli travail des voix (et notamment des chœurs) servent de fort belle manière un disque compact (sans mauvais jeu de mots), sans fioriture et sans remplissage inutile, mais avec classe et détermination. Avec ce premier album, Cab Driver Stories va à l'essentiel sans se prendre le chou, sans surenchère aucune et surtout sans autre prétention que de crier son amour au rock qui nous a fait vibrer il y a vingt piges. Chapeau.

gui de champi