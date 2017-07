Avec son album éponyme paru voilà un peu plus de deux ans, Brother James avait laissé une bonne impression même si les Varois avaient une marge de progression notamment dans le soin accordé à leur son, travail ô combien délicat quand on fait de la post-noise garage à coeur ouvert. Ils avaient fait les prises chez eux avant de confier mix et mastering à Olivier Cancellieri (bassiste chez Appletop mais qui enregistre aussi les copains comme Grand Detour), cette fois-ci, c'est Olivier qui a capté les titres en studio, titres ensuite masterisés par François Fanelli, spécialiste marseillais de cette opération délicate. Pour le son, on a donc une bien meilleure qualité d'ensemble, que les guitares cherchent les aigus, que la basse nous tape sourdement sur le système ou que le chant s'égosille, le tout reste propre, net et percutant.



Brother James adore les années 90 et pioche dans cette décennie son inspiration musicale. Fier de cette filiation avec le passé, le groupe peut également être fier de son sens de la mélodie (avec comme modèle Sonic Youth), il est également capable de pousser la voix dans un registre plus screamo qui rappelle les élans de Kurt Cobain (et du même coup ceux de Joe Mascis de Dinosaur Jr), tout cela avec une élégance toute particulière, une élégance un peu sale, celle d'un Shellac quand les sons sont brouillés par les effets, celle d'un Tortoise quand l'atmosphère se dégage des parties chantées. Les groupes qui fleurent bon les nineties que l'on peut raccrocher sont nombreux, chacun fera en fonction de ses souvenirs mais chacun y trouvera son compte.



À toutes ces bonnes choses, tu peux ajouter des textes loin d'être creux (jette un œil à l'interview), des compositions qui créent une véritable excitation ("Centaurus", "Sasha Supercoppa"...) et un morceau éponyme ("Beyond the pines") qui balance de la classe dans tes enceintes de par sa montée en puissance (scolaire mais efficace) et les écorchures dont on se recouvre une fois au sommet avant de redescendre en suivant la route de larsens tout en contrôle.

Oli