Avec deux EPs déjà dans les bacs, Breaking Fuel a sorti More more more en octobre 2015. Le groupe navigue entre les sonorités rock et reggae. Une volonté nette de créer son propre univers.



Après une piste instrumentale digne de la science fiction, les bordelais démarrent le vaisseau spatial et c'est parti ! La guitare pose une mélodie proprette et on sent immédiatement l'énergie d'un groupe qui doit faire sautiller en live. L'anglais du chanteur me fait dire que Breaking Fuel aurait peut être gagné à rester dans sa langue maternelle. Mais qu'importe, la voix s'accorde bien avec la musique qui nous fait voyager dans des dimensions punky psychédéliques. Troisième piste de l'album, "Minesweeper" en est une parfaite illustration avec des ambiances pleines de reliefs. Ce qu'il faut accorder à cette formation bordelaise, c'est que les pistes sont toutes faites pour nous prendre à contre pied.



Petite surprise du chef avec la participation au saxophone de Adrian Terrazas-González (ex-The Mars Volta) sur le morceau "Spycolors". Sur la tombée de rideau, Ludo (La Réplik) et M (OPA) passent à la voix pour un dernier élan rebelle mélangeant punk et rock classique. "Island" mélange français et anglais pour nous rapporter les maux d'une apocalypse bien méritée. En attendant, les deux yeux rouges de More, more, more nous regardent du fond de l'univers. Et nous les suivront aussi...

Julien