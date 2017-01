Composé et enregistré en 2012, le premier EP de Bodie n'avait pas fait parler de lui faute de promotion nationale lors de sa sortie en février 2013. Thomas Noël (puisque Bodie ce n'est que lui même si des amis le rejoignent sur scène) a eu la bonne idée de le rediffuser trois ans plus tard pour préparer la sortie de son album, ça nous permet de le découvrir et désormais d'en attendre plus ! Car ce 5 titres est pétri de douceur. L'ambiance cotonneuse un peu sombre de l'artwork correspond assez bien à ce qui se dégage de l'écoute, avec en plus un brin de mélancolie et une forme de majesté. Avec des influences Pop/folk assumées comme celles de Radiohead (la première comparaison évidente dés les premières secondes de "Under the sea"), Bodie joue sur la corde sensible et réussit à éloigner l'ombre du maître Thom Yorke au fur et à mesure de la progression dans First. N'en attends pas un titre qui fera un tube, ce premier EP délivre cinq plages qui forment un tout qui t'englobe comme un cocon pour te protéger du reste des agressions du monde extérieur. Sombre et brillant à la fois.

Oli