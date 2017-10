Que reste-t-il de la machine Blink-182 avec le départ (cette fois-ci définitif ?) d'un de ses piliers, le désormais très barré Tom DeLonge ?

Qu'on apprécie ou pas le timbre nasillard et la technicité somme toute limitée du bonhomme, il faut reconnaître qu'accepter de succéder à pareille légende n'est pas forcément un cadeau. Parce que oui, même si on aimerait sans doute parfois le nier, Tom et ses acolytes ont clairement réussi en leur temps à mettre un pied dans le punk-rock (voire le rock tout court) aux teenagers en mal de rebellitude. Néanmoins, entre hiatus et albums plus « intelligents », le groupe a clairement vu décroître son influence depuis 10 ans, mais pas forcément son intérêt. Rejoint par Matt Skiba (Alkaline Trio), les quadragénaires durcissent même quelque peu le propos et varient les thématiques, toujours aidés par une production ultra-efficace, d'emblée reconnaissable.

Alors même si vous avez dépassé depuis longtemps votre période Blink, jetez une oreille aux singles « Bored to death » ou « Los Angeles », vous pourriez être surpris.

Antonin