BZP est de retour ! Les amateurs de sensations fortes, qui s'étaient régalés avec le troisième album qui voyait un changement intégrale de line-up (à l'exception de Nasty Samy à la guitare) et une immersion violente et irréversible dans les bas-fonds des musiques extrêmes, se verront une nouvelle fois comblés par ce mini-album sobrement intitulé IV : Heca-tomb. On ne change (quasi) pas une équipe qui gagne (Turbogode est dorénavant derrière les fûts) et le quatuor nous remet une bonne louche de fusion habile et indélicate de thrash musclé et de métal oppressant. Six pistes (dont un interlude) qui retournent bien les tripes dans un style inclassable. La puissance délivrée par le quatuor est saisissante, et la qualité de composition et d'interprétation est magistrale. Emmené par un Elie Bats possédé comme jamais, BZP confirme sa réputation de rouleau compresseur, et rien ne pourra arrêter cette bête immonde prête à tout dévaster sur son passage. Et si tu n'en as pas assez, le disque (à la cover une nouvelle fois abominablement somptueuse) est livré avec un roman gore du même nom écrit par Zaroff et en lien parfait avec le contenu sonore.

gui de champi