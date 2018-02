Built For Comfort Champagne & Reefer Palace Of The King Hoochie Coochie Man Born Under A Bad Sign I Want To Be Loved

On pensait les Black Stone Cherry perdus pour de bon après un insignifiant Kentucky, les voilà revenir en grâce grâce à un EP de reprises de standards de blues. Des titres qui ont fait l'histoire de la musique américaine en établissant une base solide pour permettre au rock de se développer. Parmi ces héros, le groupe semble vénérer un peu plus Muddy Waters et Willie Dixon (parfois avec Howlin' Wolf) et paye son tribut aux King (Freddie et Albert). Ce n'est pas une idée neuve, ces titres ont déjà été rejoués par un paquet de monde (Popa Chubby, John Mayall, Rolling Stones, Cream, Jimi Hendrix, Chuck Berry, Eric Clapton...) mais rarement avec autant de gras autour. Il n'y pas à dire, le son Black Stone Cherry colle bien à ces compositions, là où les gaillards semblaient avoir perdu l'inspiration, jouer des valeurs sûres semble les avoir libérés et leurs interprétations pas si sages valent vraiment le détour. On a du groove, on a du gros son, on a de la mélodie musclée, bref, on retrouve tout ce qu'on aimait chez les Ricains, on espère que cette plongée dans leurs racines leur redonne le goût du travail bien fait et authentique.

Oli