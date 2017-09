Fondé en 2015, Black Ink Stain est un trio originaire de Clermont-Ferrand composé de Fab (chant/guitare), de Jean (basse) et de Ugo (batterie). Se revendiquant d'un style noise, le groupe se retrouve en février et mars 2017 au studio des Forces Motrices de Genève pour une session d'enregistrement encadrée par David Weber (Tantrum, WorMachine, Lofofora...). Le 28 avril de la même année, la formation auvergnate sort son premier EP sobrement appelé Black ink stain.



Sans échauffement, la petite galette commence sur un "ST01" qui déborde d'énergie. Direct, la batterie cogne dure. Ugo s'exécute sans retenue pour donner l'intention d'une musique virulente et sans concession. Confirmation avec Fab qui donne toute sa rage dans son chant en s'accompagnant de sa guitare. Le refrain plus mélodique contraste avec les passages criés et offre un relief dans le morceau bien senti. Black Ink Stain ralentit le rythme près des quatre minutes pour faire le break puis finit sur une partie instrumentale dans un autre thème. Le clip fait d'images en noir et blanc transpire la frénésie par le décalage entre des images superposées qui n'ont pas de lien entre elles tant dans le contenu que dans la vitesse. Quant à cela s'ajoute la musique tourmentée de Black Ink Stain, il en ressort un montage magnifique témoignant d'un sentiment d'urgence certain. L'intensité reste électrique sur "Worst happens" sur lequel on entend davantage la basse nous rendre un son gras. Fab poursuit sur un chant crié très influencé par le punk hardcore. Les guitares grincent encore sur le morceau suivant mais le chant se fait plus mélodique. L'engagement musical n'est pas terni pour autant. D'ailleurs, cela nous montre que Fab est en mesure d'évoluer sur plusieurs registres. L'histoire de nous rassurer, nous repartons sur du chant plus énergique à la fin du morceau. Avec quelques mots susurrés dans le micro, "Dark city" est presque une piste instrumentale qui montre que le groupe est près à s'essayer sur des terrains variés.



Black Ink Stain livre un EP qui laisse entrevoir des morceaux d'une intensité rare. Quatre titres, c'est bien pour goûter à leur musique. Mais vivement un album complet pour se délecter de l'œuvre...

Julien