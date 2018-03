Issus depuis 2011 de la scène électro-math-rock bruxelloise, les Billions Of Comrades ont libéré la bête Rondate il y a un an, soit un EP de 7 titres produit par Gil Mortio de Joy As A Toy. Petit retour sur cette sortie un tantinet barrée qui provoquerait pas mal de tics nerveux au commun des mortels tant le quatuor livre une œuvre indomptable et aux couleurs multiples. On ne peut pas reprocher aux Belges de tenter des choses, d'expérimenter leurs nouveaux matériels (synthés, effets) sur leurs plages rock, de maniérer leur chant, de vouloir tout simplement créer leur propre identité, de se sentir unique en quelque sorte. Sauf que quand vous faites le bilan de ce disque, aussi court que 35 longues minutes, son unité est sérieusement anéantie. Autant des titres comme "Minor", "Rondate" ou "Moak" sont de totales réussites, autant d'autres sont d'un ennui profond ("Echidna", "Sheval"), certaines paraissent même hors propos (comme l'interlude interminable de "Posse"). Et c'est encore plus frustrant de s'entendre dire en l'écoutant qu'on a cette fâcheuse impression d'avoir affaire à une compilation de groupes ayant enregistré durant une même session studio.

Ted