Dans les aventures de Batman et Robin, c'est toujours Batman qui est remercié pour avoir sauvé Gotham City des Supers Vilains, alors que Robin a tout autant distribué de bourre-pifs. Bebly c'est un peu le Robin du rock Français : malgré de multiples aventures (déjà 3 albums de sortis), Bebly joue plutôt dans l'ombre des artistes référence (Eiffel, Deportivo, Luke...), pour lesquels il chauffe souvent les planches en première partie. Pourtant, ce trio yvelinois formé en 2008, de Benjamin Blin (chant et guitare), Guillaume Ley (basse) et Fabien Rault (batterie), propose une toute aussi bonne production que ses partenaires de scène, et Déconne, leur dernier EP de 5 titres le démontre parfaitement. Bebly développe un rock pêchu, mélodique et entraînant sur les 4 premiers titres, rappelant les premiers Deportivo, mais sait aussi terminer piano sur un acoustique guitare/voix avec un dernier morceau mélancolique très Saezien. A l'avenir, on espère que Bebly trouvera sa place parmi les Batman du rock français, et vivra ses propres aventures, car ils en ont la légitimité, la technicité et surtout le talent.

Eric