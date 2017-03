Pied au plancher, Beach Slang n'a pas tardé avant de délivrer ce second album. En tournée depuis plus d'un an et la sortie de The things we do to find people who feel like us, le groupe compte bien capitaliser sur son succès, qui les a projetés sur des festivals comme Rock En Seine notamment. Le mini-séisme du premier LP étant passé, ce second enregistrement possède forcément un peu moins d'impact, d'autant que la formule reste plus au moins la même. Au rayon des évolutions, on note tout de même un son de guitare plus étoffé, des tempos qui s'emballent ("Atom bomb") sans que l'ensemble ne s'éloigne du chemin tracé par leur premier long format : court, rapide, incisif et distordu. Écrits - fatalement - sur la route, les textes, qui sonnent comme une éloge permanente à la jeunesse, se veulent toujours aussi sincères et mélancoliques. Malgré quelques faiblesses en fin de parcours ("Young hearts", "The perfect high"), A loud bash of teenage feelings témoigne d'un rythme et d'une qualité de composition auxquels il va falloir sans doute s'habituer dans les années à venir chez le groupe américain.

Antonin