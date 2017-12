Le film Gravity a désormais son pendant musical : Atonalism est un voyage en apesanteur, en orbite autour de notre planète silencieuse et magnifique, entouré du bruit des machines, tantôt subjugué par le lent spectacle alentour, tantôt secoué par le fracas des collisions des débris tournoyants, enivré par le manque d'oxygène à croire entendre des sons extraterrestres. Les 2 pilotes de ce drôle d'engin sont Renaud-Gabriel Pion (Lo'Jo) et Arnaud Fournier (Hint, La Phaze), avec Gavin Friday (Virgin Prunes) en guest vocal. Au départ de cet album de 12 titres, tout semble pourtant calme, un simple piano sur lequel se greffe un chant presque susurré, on pense planer comme ça pendant 50 minutes, mais l'électronique, « l 'indus » qui nous entoure se manifeste et tout cela va s'entrechoquer, se mélanger, fusionner. On traversera du free jazz, de l'indus, de l'electro, du trip hop. En définitif, tout est dans le titre du groupe, la musique atonale est une technique d'écriture qui consiste à priver l'oreille de ses repères habituels (harmonie, rythme, mélodie, structuration). Comme en apesanteur, il faut donc oser perdre ses repères, pour de nouvelles sensations.

Eric