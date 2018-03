Ashes est un duo bordelais composé de Clémence (chant) et Syan (machines) qui malgré l'absence théorique d'instruments sait être chaleureux. Les petits sons, une basse, les arrangements, les rythmes et surtout la voix enchanteresse nous emmène sur un territoire où le trip-hop vient chatouiller une pop très électro. On navigue dans un univers assez proche de celui de Jeanne Added mais il est moins orchestré, plus dépouillé, les habillages sont plus légers mais le chant est tout aussi sirénique. On tombe vite dans le piège de Clémence et de ses mélodies (celle de "Lady in black" est aussi simple qu'efficace), elles se greffent aisément sur les beats quelques soient les rythmes (leur maîtrise est évidente sur les variations de "So do I") et n'hésitent pas à prendre des voies/voix plus périlleuses (les effets de "Something in the air"). Les 4 titres de ce premier EP montrent une palette assez large sur le plan vocal et le savoir-faire suffisant pour créer des titres vivants avec des machines et des claviers, ne reste plus à Ashes qu'à se faire un nom (parce que celui-là est déjà pas mal utilisé).

Oli