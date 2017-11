Roots, folk, traditionnel et expérimental, voilà les quatre adjectifs qui définissent le label Pagans fondé par Artús pour promouvoir sa musique et celle de ses amis (Cocanha, The Balladurians...). Autant d'adjectifs qui lui collent aussi à la peau. Une peau qu'il ne faut pas vendre avant de l'avoir récupéré sur le dos de l'ours ou de l'Artús ou de l'Ors. Qu'il ne faut pas vendre du tout d'ailleurs car on préfère entendre gambader la bête sur un vaste territoire, posant ses griffes sur des arbres mousseux, s'appuyant sur des rochers, plongeant dans la fraîcheur d'un ruisseau, courant, dormant, vivant en totale liberté. Et malgré tout ce qui peut sembler "loin du rock", ce goût pour une nature sauvage, pour des instruments folkloriques, pour des sonorités rurales, pour une langue en voie de disparition, pour des chants oubliés, on se retrouve pris au piège d'une musique terriblement rock, envoûtante et qui nous fait voyager. Alors, si tu te sens l'âme de partir à l'aventure en terres inconnues (sauf si tu vis au fin fond d'une vallée pyrénéenne), de casser tes a priori et de te frotter à un animal qui impose le respect, laisse un peu de miel au creux de l'oreille pour y faire rentrer Artús.

Oli